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Пандемия коронавируса ,  
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Депздрав сообщил о выплате средств наемным медикам больницы в Коммунарке

Медицинский персонал городской клинической больницы № 40 в московском поселке Коммунарка, работающий по договору, в полном объеме получил положенные стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

«Все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией ООО «Арни», как и было сказано ранее, со стороны ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что 13 мая медикам перечислили средства с учетом федеральных и городских доплат.

В Минздраве попросили «не экономить» на стимулирующих выплатах врачам
Общество

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, для врачей и медперсонала различных категорий, работающих с больными коронавирусом пациентами, предусмотрены стимулирующие выплаты.

Врачам положено выплатить 80 тыс. руб., сотрудникам среднего медперсонала 50 тыс. руб., а младшему персоналу — 25 тыс. руб.
Врачам скорой помощи положены выплаты в размере 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты не облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ).

Путин дал четыре дня на выплату медикам «коронавирусных» надбавок
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее Минкосвязь создала на сайте госулсуг специальный раздел, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19, могут разместить жалобу, в том случае, если им не выплатили положенные стимулирующие надбавки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Коммунарка, больница, медики, выплаты
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