Депздрав сообщил о выплате средств наемным медикам больницы в Коммунарке

Медицинский персонал городской клинической больницы № 40 в московском поселке Коммунарка, работающий по договору, в полном объеме получил положенные стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

«Все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией ООО «Арни», как и было сказано ранее, со стороны ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что 13 мая медикам перечислили средства с учетом федеральных и городских доплат.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, для врачей и медперсонала различных категорий, работающих с больными коронавирусом пациентами, предусмотрены стимулирующие выплаты.

Врачам положено выплатить 80 тыс. руб., сотрудникам среднего медперсонала 50 тыс. руб., а младшему персоналу — 25 тыс. руб.

Врачам скорой помощи положены выплаты в размере 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты не облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ).

Ранее Минкосвязь создала на сайте госулсуг специальный раздел, где врачи и медработники, задействованные в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19, могут разместить жалобу, в том случае, если им не выплатили положенные стимулирующие надбавки.