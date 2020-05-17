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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Подмосковья сообщил о создании комиссии по вопросам выплат медикам

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Подмосковье создадут комиссию, которая будет отвечать на вопросы о выплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения», — сказал он.

Воробьев отметил, что задать вопросы можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Помимо этого, рассказывать сотрудникам о выплатах будут главные врачи медучреждений. Губернатор заявил, что они будут на связи круглосуточно.

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В медучреждениях также разместят информацию с указанием номеров мобильных телефонов руководителей, сообщил глава региона. По словам Воробьева, по ним смогут обращаться медики, которые полагают, что не получили положенные выплаты или им выдали не все средства.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты для медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Врачам должны выплачивать по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медперсоналу — по 50 тыс. руб., а младшему — по 25 тыс. руб.

В середине мая Путин раскритиковал чиновников за несвоевременные выплаты и заявил, что проверит выполнение поручения. Он отметил, что не говорил о выплатах «за какие-то часы, минуты».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям ведомства начать проверку о невыплатах медикам надбавок. Помимо этого, на портале госуслуг появился раздел, на котором медики могут пожаловаться на отсутствие выплат.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Московская область, коронавирус, Андрей Воробьев, медики, выплаты
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