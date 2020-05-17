Глава Подмосковья сообщил о создании комиссии по вопросам выплат медикам

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В Подмосковье создадут комиссию, которая будет отвечать на вопросы о выплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения», — сказал он.

Воробьев отметил, что задать вопросы можно по телефону 8 (495) 990-77-77. Помимо этого, рассказывать сотрудникам о выплатах будут главные врачи медучреждений. Губернатор заявил, что они будут на связи круглосуточно.

В медучреждениях также разместят информацию с указанием номеров мобильных телефонов руководителей, сообщил глава региона. По словам Воробьева, по ним смогут обращаться медики, которые полагают, что не получили положенные выплаты или им выдали не все средства.