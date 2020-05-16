ЦИК назвала ответственного за решение о дате голосования по Конституции

Новую дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию выберет президент Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает «РИА Новости».

«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Владимир Путин», — сказал Булаев.

По его словам, российская избирательная система находится в состоянии готовности.

Ранее 16 мая главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что администрация президента предварительно выбрала новую дату голосования — оно назначено на 24 июня.