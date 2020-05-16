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ЦИК назвала ответственного за решение о дате голосования по Конституции

Новую дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию выберет президент Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает «РИА Новости».

«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Владимир Путин», — сказал Булаев.

По его словам, российская избирательная система находится в состоянии готовности.

Кремль заявил о «прикидках» по дате голосования за поправки в Конституцию
Политика
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее 16 мая главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что администрация президента предварительно выбрала новую дату голосования — оно назначено на 24 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию было изначально назначено на 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавируса Путин 25 марта отложил его на неопределенный срок.

Кремль заявил об отсутствии новой даты голосования по Конституции
Общество
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

22 апреля «Коммерсант» сообщал, что одной из дат, на которую могут назначить голосование, станет 24 июня — 75-я годовщина Парада Победы в Москве. В качестве предполагаемой даты также называлось 8 июля — День семьи, любви и верности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что никаких конкретных решений о сроках проведения голосования в Кремле пока не принято. «Определенные прикидки существуют, но говорить о чем-то решенном вряд ли можно», — сказал он.

Теги: ЦИК, Конституция, голосование
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