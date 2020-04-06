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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль заявил об отсутствии новой даты голосования по Конституции

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Новую дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России пока не определили. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Новых сроков пока нет», — сказал он.

6 апреля Znak.com‬ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писал, что голосование может пройти 27 мая или 3 июня.

В конце марта о том, что в Кремле эти даты рассматривают как возможные для голосования по поправкам в Конституцию, сообщал РБК. Эти даты назвали два близких к Кремлю источника.

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
Политика

О переносе дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля президент России Владимир Путин объявил во время обращения к нации 25 марта.

Новую дату он не назвал, добавив, что решение о новых сроках голосования будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Конституция, Кремль, голосование, дата
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