Кремль заявил об отсутствии новой даты голосования по Конституции

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Новую дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России пока не определили. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Новых сроков пока нет», — сказал он.

6 апреля Znak.com‬ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писал, что голосование может пройти 27 мая или 3 июня.

В конце марта о том, что в Кремле эти даты рассматривают как возможные для голосования по поправкам в Конституцию, сообщал РБК. Эти даты назвали два близких к Кремлю источника.