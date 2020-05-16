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СК начал проверку после видео с требованием «закрыть рты» медикам в КЧР

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи в Карачаево-Черкесской Республике организовали доследственную проверку после появления в СМИ информации о нарушениях с зарплатами и стимулирующими выплатами медицинским работникам РГБУЗ «Прикубанская центральная районная больница». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«По данным фактам региональным следственным управлением СК России организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

В ходе проверки следователям предстоит проверить обстоятельства произошедшего, а также установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. По результатам работы следователем будет принято процессуальное решение.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее интернет-издание Baza сообщило, что врачи медучреждения написали заявление в прокуратуру о невыплате обещанных доплат, положенных им за работу с больными коронавирусом пациентами. Впоследствии администрация больницы провела с медиками общее собрание, где одна из представителей ЦБР обратилась к собравшимся фразой: «Закройте рты, пожалуйста». После этой фразы в свой адрес сотрудники ЦРБ покинули собрание. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту возможных нарушений при выплате средств.

В Минздраве попросили «не экономить» на стимулирующих выплатах врачам
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Накануне президент Владимир Путин во время открытия новых медицинских центров в ряде регионов России раскритиковал чиновников из-за несвоевременных выплат медикам и заверил, что выплаты должны быть произведены не позднее 15 мая. Глава государства пообещал, что разговор о выплатах врачам возобновится в начале следующей недели. В частности, президент пообещал проверить выполнение его поручения в каждом регионе.

В тот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений проверять факты невыплаты денежных компенсаций медикам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Карачаево-Черкесия, Следственный комитет, доследственная проверка, медики ..., больница, невыплата зарплаты, новости РБК
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