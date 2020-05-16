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Прокуратура Северной Осетии выявила нарушения с выплатами медикам

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Прокуратура Северной Осетии выявила нарушения при выплатах стимулирующего характера медикам, что стало причиной задержки. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, минздрав республики не принял своевременные меры по доведению до медицинских учреждений стимулирующих выплат за оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кроме того, минздравом не осуществлен должный контроль за разработкой и принятием подведомственными лечебными организациями локальных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления указанных выплат.

Для устранения выявленных нарушений министру здравоохранения, а также руководителям РКБ и РДКБ были внесены представления. В итоге медикам перечислили положенные стимулирующие выплаты, добавляется в заявлении. Ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры республики.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Также прокуратура организовала проверку размещенной в СМИ информации о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медработникам и водителям скорой медицинской помощи. Ведомству предстоит дать оценку законности начисленных выплат. По итогам проверки ведомство пообещало принять меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Следственный комитет и прокуратура 16 мая сообщили о проверках в нескольких регионах, связанных с возможными нарушениями при выплатах врачам.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, для медиков, работающих с больными COVID-19 пациентами, положены ежемесячные стимулирующие выплаты. В частности, для врачей предусмотрены выплаты в размере 80 тыс. руб., для сотрудников среднего медперсонала — в размере 50 тыс. руб., а для сотрудников младшего персонала — 25 тыс. руб. Также выплаты в размере 50 тыс. руб положены врачам скорой помощи, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — в размере 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Северная Осетия, Владикавказ, врачи, выплаты, нарушения, коронавирус
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