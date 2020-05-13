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В Думе предупредили о риске психических расстройств после самоизоляции

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

После выхода из самоизоляции россияне рискуют столкнуться с различными психическими расстройствами, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. Его слова передает «РИА Новости».

«Жизнь после коронавируса может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства», — сказал Менделевич. В том числе люди могут начать искать у себя признаки нового вируса.

Особое внимание Менделевич призвал уделить состоянию медработников. Они напрямую сталкиваются с коронавирусом, заболевают сами, а некоторые теряют своих коллег.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Менделевич добавил, что врачи и ученые со всего мира проводят опросы и психологические тесты, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса на психику людей. Исследователи отмечают тревожность и депрессии, которые не исчезнут сами по себе со снятием ограничений.

По мнению Менделевича, сейчас очень важна работа психологов, психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, чтобы люди могли обратиться за помощью.

В начале апреля о том, что россияне рискуют столкнуться с эмоциональным выгоранием из-за режима самоизоляции, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, монотонный образ жизни способен привести к таким психологическим проблемам уже на третьей неделе вынужденной изоляции.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется

Теги: Госдума, самоизоляция, коронавирус
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