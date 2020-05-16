Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в интервью «РИА Новости».

Он пояснил, что речь идет о лицах с подтвержденным коронавирусом или потенциально инфицированных, которые подвергают опасности окружающих, выходя из дома. Выявить нарушителей столичным властям помогли приложение и ряд других технологий мониторинга местоположения.

«Можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих — соседях, знакомых, других жителях», — заключил он.