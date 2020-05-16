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В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в интервью «РИА Новости».

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Он пояснил, что речь идет о лицах с подтвержденным коронавирусом или потенциально инфицированных, которые подвергают опасности окружающих, выходя из дома. Выявить нарушителей столичным властям помогли приложение и ряд других технологий мониторинга местоположения.

«Можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих — соседях, знакомых, других жителях», — заключил он.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Накануне, 15 мая, власти Москвы сообщили о снижении числа нарушений масочного режима на 25%. Так, если до введения новых правил средства индивидуальной защиты носили 72% москвичей, то с 12 мая за три дня их число увеличилось до 97%.

В столице с 12 мая действует запрет на появление в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси без масок и перчаток.

В Москве, согласно последним данным, зафиксировано 138 969 случаев коронавируса, 26 032 пациента выздоровели, 1 432 человека умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, нарушение, самоизоляция
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