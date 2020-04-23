В Крыму с 1 мая ослабят ограничения из-за коронавируса

Юрий Гоцанюк (Фото: rk.gov.ru)

В Крыму с 1 мая разрешат работать салонам красоты, парикмахерским, ремонтным мастерским, химчисткам, хозяйственным и автомагазинам. Об этом сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк, передает сайт правительства республики.

По его словам, также смогут вернуться к работе организации и предприниматели, осуществляющие кадастровую деятельность.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил на совещании, что этот список не исчерпывающий. «Если в результате общения с предпринимателями мы увидим, что какая-то сфера деятельности нами не учтена, но она может работать без риска получить дополнительный очаг заражения, будем также гибко вносить эти предложения», — отметил он. По словам Аксенова, руководство предприятий должно будет подписать бланк, в котором обязуется выполнять требования Роспотребнадзора.

Ранее Аксенов продлил режим самоизоляции в Крыму до конца апреля. Жители полуострова могут выходить из дома только для похода в магазин, выгула домашних животных, поездки на работу или обращения за экстренной медицинской помощью.