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В Крыму с 1 мая ослабят ограничения из-за коронавируса

Юрий Гоцанюк
Юрий Гоцанюк (Фото: rk.gov.ru)

В Крыму с 1 мая разрешат работать салонам красоты, парикмахерским, ремонтным мастерским, химчисткам, хозяйственным и автомагазинам. Об этом сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк, передает сайт правительства республики.

По его словам, также смогут вернуться к работе организации и предприниматели, осуществляющие кадастровую деятельность.

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Глава Крыма Сергей Аксенов отметил на совещании, что этот список не исчерпывающий. «Если в результате общения с предпринимателями мы увидим, что какая-то сфера деятельности нами не учтена, но она может работать без риска получить дополнительный очаг заражения, будем также гибко вносить эти предложения», — отметил он. По словам Аксенова, руководство предприятий должно будет подписать бланк, в котором обязуется выполнять требования Роспотребнадзора.

Ранее Аксенов продлил режим самоизоляции в Крыму до конца апреля. Жители полуострова могут выходить из дома только для похода в магазин, выгула домашних животных, поездки на работу или обращения за экстренной медицинской помощью.

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Глава Крыма также просил россиян не ездить на полуостров в ближайшее время из-за распространения коронавируса. Каждый прибывший на территорию республики должен перейти в режим самоизоляции и провести на карантине 14 дней.

По данным оперштаба, в Крыму выявлен 51 случай заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели. Случаев смерти на полуострове пока не зафиксировано.

Теги: Крым, парикмахерские, салоны красоты, карантин, самоизоляция
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