В Крыму с 12 мая введут масочный режим

Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Крыму с 12 мая жители будут обязаны носить маски в общественных местах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах», — заявил Аксенов. Он уточнил, что маски не обязательно должны быть медицинские, жители могут изготовить защитные средства сами. «При этом их нужно носить только в общественных местах, при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение, маска не нужна», — пояснил глава Крыма.

Согласно сообщению властей республики, в регионе зарегистрировали 168 заболевших коронавирусной инфекцией. Первый зараженный коронавирусом умер в Крыму 5 мая.