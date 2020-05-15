Мантуров заявил об отсутствии дефицита перчаток в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России нет дефицита латексных перчаток, на сегодня запасы созданы на 90 дней, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова передает «РИА Новости».

«Сегодня дефицита перчаток латексных нет, потому что своевременно регионы закупали по требованиям Минздрава и российского производства, и зарубежного», — сказал министр.

По его словам, сейчас Россия дополнительно закупает перчатки в Китае, так как по нормативам Минздрава существующего в стране объема для обеспечения всей системы здравоохранения посуточно недостаточно.

К августу ожидается выход на производство 400 тыс. пар перчаток в сутки. В дальнейшем планируется нарастить производство до 500 тыс. пар. «Когда мы выйдем на полмиллиона пар в сутки, то это полностью обеспечит не только внутренние потребности, но и будет давать возможность выходить на экспортные рынки», — отметил Мантуров.