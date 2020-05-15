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Правительству предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток

Национальный родительский комитет (НРК) обратился к российскому правительству с предложением ввести до окончания эпидемии коронавируса специальное пособие для покупки медицинских масок и перчаток. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец.

По ее словам, далеко не у всех граждан есть деньги на приобретение средств индивидуальной защиты после введения масочного и «перчаточного» режимов во многих регионах страны.

Волынец отметила, что размер такого пособия должен рассчитываться исходя из стоимости ежедневного набора средств индивидуальной защиты для каждого региона.

Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

При этом в отдельных случаях пособие можно заменить бесплатной раздачей масок и перчаток нуждающимся категориям граждан.

Ранее в мае администрация Санкт-Петербурга анонсировала выдачу пособия в 800 руб. на покупку масок и перчаток. Деньги на средства индивидуальной защиты должны получить около 1,8 млн жителей города — малообеспеченные, приемные и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, пенсионеры.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что власти решили выдавать пособия вместо бесплатных масок и перчаток, потому что в городе много приезжих.

Теги: коронавирус, медицинские маски, пособие
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