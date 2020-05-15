Правительству предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток

Национальный родительский комитет (НРК) обратился к российскому правительству с предложением ввести до окончания эпидемии коронавируса специальное пособие для покупки медицинских масок и перчаток. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец.

По ее словам, далеко не у всех граждан есть деньги на приобретение средств индивидуальной защиты после введения масочного и «перчаточного» режимов во многих регионах страны.

Волынец отметила, что размер такого пособия должен рассчитываться исходя из стоимости ежедневного набора средств индивидуальной защиты для каждого региона.

При этом в отдельных случаях пособие можно заменить бесплатной раздачей масок и перчаток нуждающимся категориям граждан.