Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты ₽10 тыс. на ребенка

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К 15 мая россияне подали 5,3 млн заявок на получение единовременной выплаты 10 тыс. руб. на ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по социально-экономическим вопросам, станограмма с мероприятия опубликована на сайте правительства.

Григоренко отметил высокую востребованность выплат. «15 минут назад, готовясь к заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5 млн 300 тыс. заявлений на 7,5 млн детей подано», — сообщил министр.

Он отметил, что на следующей неделе Госдума должна рассмотреть поправки в законодательство, которые позволят увеличить вдвое минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет для студентов и безработных.

В ходе своего телеобращения к россиянам 11 мая президент Владимир Путин сообщил, что каждая семья с детьми от трех до 16 лет может рассчитывать на разовую выплату 10 тыс. руб. на каждого ребенка в связи с коронавирусом.