Глава МИД назвал число вывезенных из-за границы россиян

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Российские власти за весь период с начала пандемии вывезли из-за рубежа более 250 тыс. россиян. Об этом в интервью РБК сообщил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Еще, по нашим оценкам, около 30 тысяч — чуть меньше — хотели бы вернуться в Россию Федерацию», — сказал он.

По его словам, на портале Госуслуг зарагистрировано в два раза больше россиян, которые сейчас находится за границей. Однако, по его словам, проверка, которую ведет МИД вместе с Минкомсвязи и МВД, показывают, что «значительная часть» этих людей возвращаться в Россию пока не собирается, и зарегистрировались с помощью этого ресурса на всякий случай.

Материал дополняется