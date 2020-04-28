Российские туристы в Аргентине попросили вернуть их домой

Федотова уточнила, что среди россиян, ожидающих вывоза, около 40 детей. У многих семей уже заканчиваются деньги.

Другая туристка Ольга Хохлова подтвердила, что в стране действуют жесткие ограничения. «На улицах много полиции, могут завернуть или забрать в участок, особенно насторожено относятся к иностранцам. Нельзя ходить далеко, нельзя пользоваться общественным или личным транспортом, сейчас правда разрешили пользоваться общественным, но есть серьезное ограничение по количеству пассажиров. Нельзя по улице ходить без маски, нельзя ходить вдвоем», — рассказала девушка.

Еще одна туристка Гульназ Саубанова отметила, что Россия выполняет вывозные рейсы, однако о вывозе россиян из Аргентины речи не идет. «Сейчас я живу в трейлере вместе с молодым человеком. Трейлер очень старый. Наступает зима, каждый день холодает, теплых вещей особо нет. Мы видим, что Россия совершает вывозные рейсы, о нас даже речи нет», — сказала она.

Россиянка Мария Коробова рассказала, что находится в Аргентине с мужем и двухмесячным ребенком. При этом супруг не работает, так как не может вылететь в Россию, а сама женщина не получает пособие по уходу за ребенком, так как он родился в Аргентине, а необходимые для этого документы нужно было оформить в России. Материальную помощь семья тоже не получает, так как у них не было обратных билетов.

«Мы вынуждены продолжать арендовать квартиру и покупать теплые вещи в связи с погодными условиями — с собой брали только летние вещи, так как не планировали тут оставаться — а также все необходимое по уходу за ребенком. На руках новорожденный, и мы очень волнуемся, оказавшись в такой безвыходной ситуации», — объяснила она.

В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что «в ближайшие полторы — две недели» вывозные рейсы из Латинской Америки не планируются. «Нужно помнить, что российские компании туда раньше не летали. Организация такого рейса требует дополнительной проработки с учетом дальности перелета. У нас есть прецедент, когда авиакомпания Azur Air в начале апреля выполняла рейс в Латинскую Америку, но такие рейсы требуют подготовки», — добавил представитель ведомства.

РБК направил запрос в посольство России в Аргентине.

Ранее в апреле посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов говорил, что общее количество россиян в Аргентине — около 150. По его словам, подавляющее число этих людей имеют обратные билеты и попадают под критерии для оказания материальной помощи.