Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 13:21
МВД Москвы опровергло наличие «плана» по протоколам за нарушение изоляции Общество, 21:17 Экс-тренер сборной России по биатлону заявил о невыплаченной ему зарплате Спорт, 21:16 В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом Общество, 21:08 Подмосковье вслед за Москвой продлило режим самоизоляции до 11 мая Политика, 21:07 Московские кафе и рестораны останутся закрытыми до 12 мая Общество, 21:03 Капитан «Витязя» Семин продолжит выступления за подмосковный клуб Спорт, 20:45 Российские туристы в Аргентине попросили вернуть их домой Общество, 20:39 Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях Экономика, 20:31 Мурашко попросил россиян воздержаться от поездок в гости на праздниках Общество, 20:27 Дайджест Watches & Wonders: часы-компас, сияющая триада, оттенки серого Стиль, 20:23 Ретейлеры ответили на данные о продаже присланных в качестве помощи масок Общество, 20:21 Тренер «Рубина» Слуцкий объяснил реакцию на слова вратаря о власти Спорт, 20:12 Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая Общество, 20:09 Попова назвала долю медиков с иммунитетом к коронавирусу Общество, 20:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Российские туристы в Аргентине попросили вернуть их домой

Фото: EmbRusiaEnArgRu / Facebook
Фото: EmbRusiaEnArgRu / Facebook

Около 170 российских туристов не могут вернуться домой из Аргентины. Об этом РБК сообщили сами российские граждане.

Туристы записали видеообращение к российским властям с просьбой прислать за ними самолет. В ролике говорится, что 169 человек ждут вывозного рейса из Аргентины, 66 — из Чили.

Россиянка Линда Федотова рассказала, что прилетела в Аргентину с полугодовалым ребенком, обратные билеты были на 25 марта. В середине марта «Аэрофлот» перенес рейс на май, а затем на июнь, однако власти республики прекратили авиасообщение до 1 сентября.

«19 марта в Аргентине ввели карантин. Нас закрыли дома, и полиция не разрешала ходить с ребенком по улице, а также в магазины. Я живу в доме, где внизу почти всегда стоит полиция. А маленького ребенка я естественно оставить одного не могу. Пару раз удалось дойти до магазина, но охрана магазина говорила, что с детьми нельзя, я в слезах шла обратно. Поэтому мы можем пользоваться только доставкой продуктов. Только в этот понедельник власти разрешили выходить с детьми на 500 м от дома», — объяснила она.

В Уфу прибыли два вывозных рейса с российскими туристами
Общество
Фото: Wolfgang Minich /Global Look Press

Федотова уточнила, что среди россиян, ожидающих вывоза, около 40 детей. У многих семей уже заканчиваются деньги.

Другая туристка Ольга Хохлова подтвердила, что в стране действуют жесткие ограничения. «На улицах много полиции, могут завернуть или забрать в участок, особенно насторожено относятся к иностранцам. Нельзя ходить далеко, нельзя пользоваться общественным или личным транспортом, сейчас правда разрешили пользоваться общественным, но есть серьезное ограничение по количеству пассажиров. Нельзя по улице ходить без маски, нельзя ходить вдвоем», — рассказала девушка.

Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 5 мая
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще одна туристка Гульназ Саубанова отметила, что Россия выполняет вывозные рейсы, однако о вывозе россиян из Аргентины речи не идет. «Сейчас я живу в трейлере вместе с молодым человеком. Трейлер очень старый. Наступает зима, каждый день холодает, теплых вещей особо нет. Мы видим, что Россия совершает вывозные рейсы, о нас даже речи нет», — сказала она.

Россиянка Мария Коробова рассказала, что находится в Аргентине с мужем и двухмесячным ребенком. При этом супруг не работает, так как не может вылететь в Россию, а сама женщина не получает пособие по уходу за ребенком, так как он родился в Аргентине, а необходимые для этого документы нужно было оформить в России. Материальную помощь семья тоже не получает, так как у них не было обратных билетов.

«Мы вынуждены продолжать арендовать квартиру и покупать теплые вещи в связи с погодными условиями — с собой брали только летние вещи, так как не планировали тут оставаться — а также все необходимое по уходу за ребенком. На руках новорожденный, и мы очень волнуемся, оказавшись в такой безвыходной ситуации», — объяснила она.

В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что «в ближайшие полторы — две недели» вывозные рейсы из Латинской Америки не планируются. «Нужно помнить, что российские компании туда раньше не летали. Организация такого рейса требует дополнительной проработки с учетом дальности перелета. У нас есть прецедент, когда авиакомпания Azur Air в начале апреля выполняла рейс в Латинскую Америку, но такие рейсы требуют подготовки», — добавил представитель ведомства.

РБК направил запрос в посольство России в Аргентине.

Ранее в апреле посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов говорил, что общее количество россиян в Аргентине — около 150. По его словам, подавляющее число этих людей имеют обратные билеты и попадают под критерии для оказания материальной помощи. 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: туристы, Аргентина, посольство, Росавиация, Буэнос-Айрес, коронавирус ..., новости РБК
Материалы по теме
Застрявшие в Сеуле российские туристы вернулись домой
Общество
Более 3 тыс. россиян застряли в Индии из-за коронавируса
Общество
Регионы получили обращения застрявших в Индии россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter