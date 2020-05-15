В Петербурге выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирусная инфекция подтвердилась у 541 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Это самый высокий суточный прирост в городе с начала эпидемии.

Так,14 мая выявили 460 новых пациентов, днем ранее — 435. До этого ни в один из дней число новых заразившихся не превышало 500 человек в сутки. Всего в Петербурге к 15 мая насчитывается 9486 заболевших. Из них выздоровели 2005 человек, в том числе 106 пациентов за последние сутки.

Число летальных исходов в городе среди пациентов с COVID-19 за сутки выросло на пять и достигло 75. По данным городской администрации, за сутки обследование на коронавирус прошли более 11,7 тыс. человек. 3623 человека находятся на карантине, 168 из них — в обсерваторе, 905 — на домашней самоизоляции. Остальные 2,5 тыс. подозреваемых на COVID-19 наблюдаются у медиков из-за контактирования с заболевшими.

В связи с эпидемией коронавируса в Петербурге до 31 мая продлили режим всеобщей самоизоляции. С 12 мая в городе действует обязательный масочный режим. Пассажиров без средств индивидуальной защиты перестали пускать в метрополитен.