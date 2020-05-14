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В метро Санкт-Петербурга перестали пускать пассажиров без маски

Масочно-перчаточный режим в городе действует с 12 мая. Пассажиров без средств защиты от инфекции просят покинуть метро. Представитель петербургского метрополитена указала, что им также предложат купить их в автоматах на станциях
Фото:  Замир Усманов / Global Look Press
Фото:  Замир Усманов / Global Look Press

В метро Санкт-Петербурга не пускают пассажиров без масок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

«Метрополитен исполняет постановление губернатора. Пассажиры без маски не обслуживаются», — сказали в пресс-службе.

Как указывала «Мойка 78», на станциях дежурят проверяющие, которые смотрят, есть ли у входящих маска и перчатки. На вопрос РБК, как следует действовать сотрудникам метрополитена, увидев пассажира, пренебрегшего режимом, в пресс-службе заявили, что нарушителя попросят покинуть метро. «Таких случаев еще не было», — отметили в пресс-службе.

Издание «Деловой Петербург» со ссылкой на представителя метро Юлию Щавель пишет, что оштрафовать за такое нарушение сотрудники метрополитена не могут, при отсутствии у пассажира маски они предлагают купить ее в расположенных в вестибюлях вендинговых автоматах. «Сейчас постановление о масках исполняют 90% пассажиров», — отметила Щавель.

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
Общество
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Масочно-перчаточный режим в городе действует с 12 мая. Как отмечал «РБК Санкт-Петербург», вендинговые автоматы, продающие маски и перчатки, установили в вестибюлях 23 станций. Губернатор города Александр Беглов продлил ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, до 31 мая. Аналогичный режим действует в Москве, Подмосковье и других регионах.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Власти Петербурга также решили раздать 1,8 млн жителей города деньги для покупки масок и перчаток. Выплаты по 800 руб. предоставят пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям и таким, в которых воспитываются приемные дети. Беглов также поручил обеспечить масками и перчатками детей в приютах и других подобных учреждениях.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Санкт-Петербург находится на третьем месте в России по количеству заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба на 14 мая, там зарегистрировали 8945 зараженных, 69 человек умерли, 1899 вылечились.

Авторы: Роман Кирьянов, Гаяна Демурина
Теги: Санкт-Петербург, метро, коронавирус
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