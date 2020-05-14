В метро Санкт-Петербурга перестали пускать пассажиров без маски

Масочно-перчаточный режим в городе действует с 12 мая. Пассажиров без средств защиты от инфекции просят покинуть метро. Представитель петербургского метрополитена указала, что им также предложат купить их в автоматах на станциях

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В метро Санкт-Петербурга не пускают пассажиров без масок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

«Метрополитен исполняет постановление губернатора. Пассажиры без маски не обслуживаются», — сказали в пресс-службе.

Как указывала «Мойка 78», на станциях дежурят проверяющие, которые смотрят, есть ли у входящих маска и перчатки. На вопрос РБК, как следует действовать сотрудникам метрополитена, увидев пассажира, пренебрегшего режимом, в пресс-службе заявили, что нарушителя попросят покинуть метро. «Таких случаев еще не было», — отметили в пресс-службе.

Издание «Деловой Петербург» со ссылкой на представителя метро Юлию Щавель пишет, что оштрафовать за такое нарушение сотрудники метрополитена не могут, при отсутствии у пассажира маски они предлагают купить ее в расположенных в вестибюлях вендинговых автоматах. «Сейчас постановление о масках исполняют 90% пассажиров», — отметила Щавель.