Таксистов потребовали отключать от агрегаторов за пассажиров без пропуска

Списки водителей, которые перевозят пассажиров по Москве без цифрового пропуска, получили «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везет». МАДИ попросила агрегаторы прекратить сотрудничество с ними

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала агрегаторы такси, которые работают в столице, прекратить сотрудничество с водителями, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Соответствующее требование получили «Яндекс.Такси», «Гетт», «Ситимобил» и «Везет». В МАДИ заявили, что компаниям направили списки водителей, которые нарушают предписание мэра Сергея Собянина, и попросили отключить их от сервисов.

Таксистов-нарушителей выявляют сотрудники ГИБДД и МАДИ в ходе ежедневных рейдов. Если инспекторы выяснят, что у пассажира нет пропуска, его оштрафуют на 5 тыс. руб., а данные о водителе передадут агрегатору.

Пропускной режим в Москве действует с 15 апреля. Граждане, которые передвигаются по городу на личных автомобилях, в общественном транспорте или такси, должны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

Таксисты обязаны проверять цифровой пропуск у пассажиров через приложение «Помощник Москвы». По данным столичного дептранса, его установили более 10 тыс. водителей. На работу приложения пожаловалась представительница сервиса «Везет», возникновение сбоев РБК подтвердил источник на рынке услуг перевозки. В департаменте транспорта неисправности в работе сервиса опровергли.

16 апреля Московский профсоюз таксистов попросил столичный дептранс освободить водителей от проверки пропусков. По словам председателя профсоюза Николая Кодолова, у таксистов нет доступа к базам данных, чтобы проводить проверку, а при предъявлении распечатанного пропуска установить его подлинность невозможно. Кроме того, указал он, водители такси не уполномочены по закону проверять какие-либо документы пассажиров, из-за чего те нередко отказываются предъявлять бумаги.