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В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих

Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, передает ТАСС.

В обращении парламентарии просят кабмин разработать и согласовать с централизованными религиозными организациями стандарты работы объектов религиозного назначения, отметил Гаврилов. В качестве мер предлагается использовать средства индивидуальной защиты, проводить регулярные санитарно-гигенические мероприятия, а также соблюдать нормативы дистанцирования. Депутат считает важной задачей скорейшее открытие храмов для верующих.

Кроме того, председатель комитета предложил предоставить религиозным организациям налоговые и иные льготы. Как считает Гаврилов, для сотрудников религиозных организаций и учрежденных ими социально ориентированных некоммерческих организаций необходимо снизить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды до 15%. Он также счел необходимым предоставить для них целевые субсидии или гранты на выплату заработной платы, а также на уплату коммунальных платежей на период в шесть месяцев. Помимо прочего, Гаврилов предложил списать налоговые платежи по налогу на имущество за второй квартал 2020 года.

По его словам, введение мер обусловлено финансовыми трудностями организаций крупнейших конфессий. Причиной тому послужило снижение объема пожертвований из-за падения доходов прихожан.

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Кроме Гаврилова, обращение подписали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый замглавы комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа и член комитета по международным делам Инга Юмашева.

Посещение храмов в Москве и Московской области запрещено с 13 апреля. 27 апреля меру продлили до особого указания. Кроме того, патриарх Кирилл утвердил наказание за нарушение священниками указаний в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В случае заражения из-за несоблюдения мер виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности, говорилось в письме

Теги: Госдума России, депутаты, храмы, коронавирус
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