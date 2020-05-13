В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

Торгово-развлекательный центр «Карнавал» в Екатеринбурге (Фото: karnavaltrc.ru)

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

«Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм», — написал губернатор. Куйвашев уточнил, что будет ограничено число посетителей, в магазинах и ТЦ на человека должно приходиться не менее 10 кв. м.

Кроме того, каждый магазин должен будет получить декларацию о санэпидбезопасности, которая сейчас подготавливается и будет опубликована в ближайшее время. Фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая кинотеатры, по словам Куйвашева, останутся закрытыми.

При этом предприятия общественного питания смогут возобновить работу в формате уличных кафе при условии, что на одного человека будет приходиться не менее 10 кв. м.