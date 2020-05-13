Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13:59
Самолет «Зенита» вернулся в «Пулково» из-за срабатывания датчика Спорт, 18:12 Как говорить о стрессе на собеседовании Pro, 18:10 Власти назвали владельцев закрытых из-за Кадырова аккаунтов Instagram Общество, 18:05 В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ Общество, 17:58 Госдума приняла закон о голосовании по почте Общество, 17:54 Поступающих в вузы выпускников обяжут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ Общество, 17:52 Видео дня: Джимми Фэллон и Брендон Ури перепели «Under Pressure» Стиль, 17:42 Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя в период пандемии Общество, 17:40 Вузам рекомендовали не повышать стоимость обучения в этом году Общество, 17:33 Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни Спорт, 17:25 ЦСКА и «Локомотив» вышли в плей-офф турнира «КиберЛига Pro Series #6» Спорт, 17:23 UFC сообщил об отказе Нурмагомедова провести титульный бой летом Спорт, 17:22 Как новая инициатива Трампа может повлиять на биткоин Крипто, 17:19 Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после слов Путина Общество, 17:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

Торгово-развлекательный центр «Карнавал» в Екатеринбурге
Торгово-развлекательный центр «Карнавал» в Екатеринбурге (Фото: karnavaltrc.ru)

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

«Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм», — написал губернатор. Куйвашев уточнил, что будет ограничено число посетителей, в магазинах и ТЦ на человека должно приходиться не менее 10 кв. м.

Кроме того, каждый магазин должен будет получить декларацию о санэпидбезопасности, которая сейчас подготавливается и будет опубликована в ближайшее время. Фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая кинотеатры, по словам Куйвашева, останутся закрытыми.

При этом предприятия общественного питания смогут возобновить работу в формате уличных кафе при условии, что на одного человека будет приходиться не менее 10 кв. м.

В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Также увеличится число дежурных групп в муниципальных и частных детских садах. Власти разрешат индивидуальные прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и откроют парки со скверами.

В муниципалитетах региона с благоприятной эпидемиологической обстановкой заработают парикмахерские, салоны красоты с массажными кабинетами, бани.

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В апреле действующий в регионе режим повышенной готовности был объявлен бессрочным. В рамках профилактики распространения коронавируса власти ввели обязательный двухнедельный карантин для всех приезжих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. С 1 мая в Свердловской области стало обязательным ношение медицинских масок в любом виде транспорта, в общественных местах.

По данным оперативного штаба, в регионе выявили 2298 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки подтвердили 135 новых случаев.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Евгений Куйвашев, Свердловская область, коронавирус
Материалы по теме
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter