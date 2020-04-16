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В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Фото: svo196 / VK

Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

По данным регионального минздрава, на 15 апреля в Свердловской области выявлены 105 зараженных коронавирусом, 44 человека выздоровели. Состояние семерых пациентов врачи оценивали как тяжелое. При этом ни одной смерти от COVID-19 в регионе не зафиксировано.

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Свердловская область — не первый регион, власти которого вводят ограничительные меры для прибывающих из Москвы и Петербурга. Раньше всех такие меры ввели власти Иркутской области, изоляция прибывших из этих регионов там обязательна с 6 апреля. Аналогичные меры приняли в Крыму и Республике Татарстан.

В список регионов, отправляющих на 14-дневный карантин приезжих из Москвы и Петербурга, также вошли Красноярский и Алтайский края, Башкирия, Владимирская, Воронежская и Иркутская области.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Свердловская область, карантин
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