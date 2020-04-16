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В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Евгений Куйвашев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как написал губернатор, изначально режим повышенной готовности из-за коронавируса должен был действовать в регионе до 20 апреля, однако обстановка изменилась.

«Хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно», — отметил Куйвашев.

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16 апреля стало известно, что власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области. Ранее подобные меры ввели и некоторые другие регионы.

По данным оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 111 случаев заболевания. 44 человека уже вылечились.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни до 30 апреля нерабочими. При этом он предоставил субъектам Федерации дополнительные полномочия при определении профилактических мер.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Урал, Свердловская область, режим повышенной готовности
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