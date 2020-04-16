В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Евгений Куйвашев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Как написал губернатор, изначально режим повышенной готовности из-за коронавируса должен был действовать в регионе до 20 апреля, однако обстановка изменилась.

«Хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно», — отметил Куйвашев.

16 апреля стало известно, что власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области. Ранее подобные меры ввели и некоторые другие регионы.