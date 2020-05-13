Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 12 мая, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 12 мая, 13:38
Миф о золотом веке: каким получился сериал «Голливуд» Стиль, 12:44 Как настроить удаленку по другим правилам Партнерский материал, 12:40 В Москве прокуратура проведет проверку после обрушения перекрытий в доме Общество, 12:37 Ректор РАНХиГС предостерег от отмены ЕГЭ по двум причинам Общество, 12:35 Майнеры засыпают, просыпается город. Дневник трейдера #22 Крипто, 12:22 В Петербурге женщина бросила грудного ребенка на остановке Общество, 12:18 РФС приостановил переговоры о сотрудничестве с «Аэрофлотом» Спорт, 12:16 Ресторатор Алексей Пинский — РБК: «Самое главное — команда» Стиль, 12:12 Минпромторг попросил проверить условия эксплуатации аппартов ИВЛ медиками Общество, 12:11 Минфин разработал порядок направления на борьбу с COVID изъятого спирта Общество, 12:10 Миллиардер Герман Хан ответил на сообщение о его заражении коронавирусом Общество, 11:57 Стоит ли страховать сотрудников от коронавируса Pro, 11:54 Как российские компании могут стать лидерами в сфере All-flash-решений Партнерский материал, 11:51 В Чехии решили возобновить футбольный чемпионат Спорт, 11:48
Общество ,  
0 

В Петербурге женщина бросила грудного ребенка на остановке

Фото: Антон Ваганов / ТАСС
Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В Санкт-Петербурге на автобусной остановке нашли грудного ребенка, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о младенце на втором километре автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой поступило в полицию вечером 12 мая. Мальчик был завернут в одеяло. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу.

В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской
Общество
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Полиция уже установила личность матери ребенка. Это 39-летняя женщина из Средней Азии, которая находится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации. 13 мая она обратилась в полицию с явкой с повинной. По ее словам, накануне она оставила своего двухнедельного сына на остановке в 19:00.

Против нее возбудили уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности). «Согласно нормам действующего законодательства женщине может грозить лишение свободы на срок до одного года», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

В январе мужчина оставил в московском аэропорту Шереметьево двух сыновей, 2011 и 2014 годов рождения, прилетевших вместе с ним из Хабаровска. Он отметил, что у него нет средств содержать мальчиков. Позже мужчина сам сдался властям. В отношении него завели уголовные дела по статьям об оставлении в опасности (ст. 125 УК), краже (ст. 158 УК) и истязании (ст. 117 УК). Детей передали матери.

Теги: ребенок, уголовное дело, Санкт-Петербург, новости РБК
Материалы по теме
На Урале начали проверку после связывания ребенка для поездки в больницу
Общество
В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской
Общество
Брошенных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter