В Петербурге женщина бросила грудного ребенка на остановке

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В Санкт-Петербурге на автобусной остановке нашли грудного ребенка, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о младенце на втором километре автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой поступило в полицию вечером 12 мая. Мальчик был завернут в одеяло. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу.

Полиция уже установила личность матери ребенка. Это 39-летняя женщина из Средней Азии, которая находится на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации. 13 мая она обратилась в полицию с явкой с повинной. По ее словам, накануне она оставила своего двухнедельного сына на остановке в 19:00.

Против нее возбудили уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности). «Согласно нормам действующего законодательства женщине может грозить лишение свободы на срок до одного года», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.