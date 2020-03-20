В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В подмосковном Серпухове в квартире нашли двухлетнего мальчика, оставленного одного в квартире, с ним была записка с просьбой передать его полиции, говорится в сообщении ГУ МВД по региону, поступившем в РБК.

Ребенка нашли в доме на улице Межевой, его поместили в больницу. Угрозы для жизни мальчика нет, уточнили в полиции.

По данным главка, 21-летняя мать ребенка из Магадана снимала квартиру в Серпухове вместе со своим знакомым. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подтвердила РБК сообщение о найденном ребенке и заявила, что передала информацию уполномоченному из Магадана для проверки случившегося.

«По предварительным данным, мать оставила ребенка со своим сожителем. Мы следим за ситуацией», — сказала Мишонова.