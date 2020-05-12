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Пандемия коронавируса ,  
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Представитель Эрдогана передал Пескову пожелание выздоровления на русском

Фахреттин Алтун
Фахреттин Алтун (Фото: iletisim.gov.tr)

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун пожелал скорейшего выздоровления заразившемуся коронавирусом пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Пост на русском языке Алтун опубликовал в Twitter.

«Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьемся успеха вместе!» — написал он.

12 мая Песков сообщил, что он заразился коронавирусом, в связи с чем его поместили на лечение в одну из больниц. Он также заверил, что лично общался с Владимиром Путиным больше месяца назад.

Супруга Пескова, фигуристка Татьяна Навка, также заболела коронавирусом. Она сообщила, что ее муж находится под наблюдением врачей. При этом Навка добавила, что ее состояние улучшилось.

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<p>Владимир Путин</p>

В начале апреля Песков сообщил, что приобрел специальный блокатор вирусов в виде бейджа, который он носил прикрепленным на пиджаке. При этом тогда Песков усомнился в эффективности данного блокатора.

Дмитрий Песков по образованию «историк-востоковед, референт-переводчик». После окончания в 1989 году Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Песков работал в посольстве России в Турции. Впоследствии на встречах с турецким руководством он неоднократно выступал в качестве переводчика с турецкого языка первого президента России Бориса Ельцина, а также нынешнего главы государства Владимира Путина.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, Реджеп Тайип Эрдоган
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