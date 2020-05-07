Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

Переоформлять полученные ранее рабочие пропуска для поездок по Москве после продления ограничительных мер до 31 мая не нужно: они будут продлены автоматически, заявил Сергей Собянин

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге после того, как подписал указ о продлении ограничительных мер в столице.

«Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт», — говорится в сообщении.

«Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно», — отметил мэр.

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В четверг, 7 мая, Собянин подписал новый указ об ограничительных мерах в Москве. С 12 мая в столице России вводится обязательный масочный режим при посещении магазинов, а также для пассажиров общественного транспорта. «Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а, наоборот, делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», — написал Собянин в своем блоге.