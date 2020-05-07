Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 13:07
В мэрии назвали решение Путина условием ослабления самоизоляции в Москве Политика, 17:47 Болгария решила возобновить футбольный чемпионат Спорт, 17:47 Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве Общество, 17:44 На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера Общество, 17:30 Эксперты оценили падение ВВП в 3–5% из-за двух месяцев простоя Quote, 17:24 В Крыму с 12 мая введут масочный режим Общество, 17:21 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 17:19 Путин попросил «не перегибать палку» с требованиями к бизнесу Общество, 17:15 Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму Общество, 17:09 Год без недель мод: как фешен-индустрия планирует обходиться без показов Pro, 17:06 Чемпион Европы по волейболу сообщил о нападении на него в Москве Спорт, 17:04 Собянин обязал москвичей с 12 мая надевать маски при поездке в такси Общество, 17:00 Наше питание устарело: еда будущего будет из пробирок и биореактора Футурология, 17:00  Бывшего гендиректора Wikimart приговорили к трем годам условно Бизнес, 16:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

Переоформлять полученные ранее рабочие пропуска для поездок по Москве после продления ограничительных мер до 31 мая не нужно: они будут продлены автоматически, заявил Сергей Собянин
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге после того, как подписал указ о продлении ограничительных мер в столице.

«Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт», — говорится в сообщении.

«Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно», — отметил мэр.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

В четверг, 7 мая, Собянин подписал новый указ об ограничительных мерах в Москве. С 12 мая в столице России вводится обязательный масочный режим при посещении магазинов, а также для пассажиров общественного транспорта. «Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а, наоборот, делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», — написал Собянин в своем блоге.

Как уточнили в мэрии столицы, штраф за отсутствие маски будет составлять 4–5 тыс. руб.

Утром 7 мая Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс. человек. По его словам, выявление большого количества инфицированных в Москве является скорее плюсом, а не минусом (более 92 тыс. человек по состоянию на утро 7 мая). «Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их в районе 2–2,5% от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тыс.», — сказал мэр.

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За день до подписания указа Собянин разрешил работу в Москве всех промышленных предприятий и объектов строительства. Мэр уточнил, что эту меру не стоит рассматривать как ослабление режима самоизоляции, и предупредил о введении масочного режима в городе.

Кафе, рестораны и другие предприятия сферы обслуживания будут открываться в Москве в последнюю очередь, предупредил мэр. Именно за этой сферой необходим самый жесткий контроль для сдерживания эпидемии, уверен Собянин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Москва, ограничения
Материалы по теме
Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток
Общество
Собянин отложил отключение горячей воды в Москве до июля
Общество
Собянин сообщил о сохранении пропусков после введения масочного режима
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter