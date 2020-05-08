В Москве решили отменить оформление цифровых пропусков по СМС

Цифровой пропуск для передвижения по Москве нельзя будет оформить по СМС с 12 мая. Об этом сообщил журналистам глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко, передает «РИА Новости».

«Мы с 12 мая выключаем возможность подачи заявки на пропуск через СМС. Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал», — сказал Лысенко. По его словам, форма на сайте дает больше информации.

Глава ДИТ добавил, что с 12 мая пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Систему электронных пропусков в Москве запустили 15 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. С этого времени пропуск в виде буквенно-цифрового кода стал обязателен для всех, кто передвигается по городу на личном или общественном транспорте.