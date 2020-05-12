Защита администратора чата сторонников Чельдиева заявила о его задержании

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Во Владикавказе задержали Арсена Бесолова, администратора Telegram-чата сторонников оперного певца Вадима Чельдиева, обвиняемого в распространении фейков о коронавирусе и нападении на правоохранителей. Об этом РБК сообщила его адвокат Камилла Дзоциева.

По словам защиты, Бесолов был задержан следователями 12 мая. «Он привлечен в качестве обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33 (соучастник) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса России. По версии следствия, Бесолов посредством информационного чата в Telegram в составе группы по предварительному сговору вместе с Чельдиевым и другими лицами 4 апреля, находясь на территории Москвы, совершил действия, направленные на организацию тяжкого преступления против общественной безопасности», — рассказала Дзоциева.

Она отметила, что решение об избрании меры пресечения для Бесолова будет приниматься в среду, 13 мая. «Следственные органы будут ходатайствовать о заключении его под стражу. Мы с этим мнением не согласны. Своей вины в преступлении Бесолов не признает», — добавила адвокат.