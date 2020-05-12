Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
Госдума одобрила ограничение на право избираться осужденным по 50 статьям Политика, 20:07 Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Технологии и медиа, 20:00 Голикова выразила надежду на улучшение эпидемиологической ситуации к лету Общество, 19:56 СМИ анонсировали подписание замены Феттелю в «Феррари» Спорт, 19:49 Прокуратура Москвы направила предостережения трем строительным компаниям Общество, 19:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:31 Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова Общество, 19:28 СМИ назвали регионы России с наибольшей нехваткой масок Общество, 19:23 Защита администратора чата сторонников Чельдиева заявила о его задержании Общество, 19:21 Госпитализированный с COVID-19 Федун сообщил о своем самочувствии Спорт, 19:20 Как быстро совершать денежные переводы онлайн РБК и Western Union, 19:20 Акции «Распадской» год назад были на пике. Что с ними сейчас Quote, 19:02 Депутаты предложили поддержать СМИ из-за пандемии Общество, 18:59 Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla Бизнес, 18:51
Общество ,  
0 

Защита администратора чата сторонников Чельдиева заявила о его задержании

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Во Владикавказе задержали Арсена Бесолова, администратора Telegram-чата сторонников оперного певца Вадима Чельдиева, обвиняемого в распространении фейков о коронавирусе и нападении на правоохранителей. Об этом РБК сообщила его адвокат Камилла Дзоциева.

По словам защиты, Бесолов был задержан следователями 12 мая. «Он привлечен в качестве обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 33 (соучастник) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство) Уголовного кодекса России. По версии следствия, Бесолов посредством информационного чата в Telegram в составе группы по предварительному сговору вместе с Чельдиевым и другими лицами 4 апреля, находясь на территории Москвы, совершил действия, направленные на организацию тяжкого преступления против общественной безопасности», — рассказала Дзоциева.

Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Она отметила, что решение об избрании меры пресечения для Бесолова будет приниматься в среду, 13 мая. «Следственные органы будут ходатайствовать о заключении его под стражу. Мы с этим мнением не согласны. Своей вины в преступлении Бесолов не признает», — добавила адвокат.

В столице Северной Осетии люди вышли на сход из-за режима самоизоляции
Политика
Участники митинга против режима самоизоляции

Также о задержании администратора чата РБК сообщили родственники подозреваемого. По их словам, во время задержания он отбывал административный арест в изоляторе временного содержания. «Сегодня его допросил следователь. Послезавтра у него истекал срок административного ареста», — рассказали родственники Бесолова.

Арсена Бесолова задержали в Москве 29 апреля, сообщали ТАСС и «Интерфакс», после чего его этапировали во Владикавказ. Он администрировал чат, в котором состоял оперный певец и гражданский активист Вадим Чельдиев, арестованный по подозрению в применении насилия к представителю власти. В отношении последнего также было возбуждено уголовное дело из-за распространения ложных сведений об эпидемии коронавируса.

По данным следствия, Чельдиев распространял информацию «о надуманности» мер, принимаемых официальными властями республики для борьбы с коронавирусом, призывал к нарушению режима самоизоляции и «формировал у граждан мнение» о том, что коронавирус не опасен для их здоровья. Как писал «Кавказ. Реалии», Чельдиев в своем Telegram-канале призывал жителей республики 20 апреля выйти на митинг к дому правительства, чтобы потребовать отставки властей.

20 апреля в центре Владикавказа около 200 человек собрались на несанкционированную акцию. Люди требовали прекращения режима самоизоляции и отставки местных властей. В ответ глава региона Вячеслав Битаров пообещал оказать поддержку всем малоимущим и оказавшимся без работы жителям Северной Осетии.

Теги: новости РБК, Северная Осетия, арест, коронавирус
Материалы по теме
В Северной Осетии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса
Общество
В Осетии рост числа зараженных коронавирусом связали с недавним митингом
Общество
В столице Северной Осетии люди вышли на сход из-за режима самоизоляции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter