Лавров заявил об оказании США помощи России в борьбе с коронавирусом

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Россия принимает помощь в борьбе с коронавирусом от разных зарубежных стран, в том числе и от США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

«Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать от членов Евросоюза. От Соединенных Штатов уже принимаем поддержку и помощь», — сказала Лавров.

Министр добавил, что ему бы «не хотелось», чтобы сложившаяся ситуация, когда все страны нуждаются во взаимной помощи, использовалась для «сведения счетов». «Для того, чтобы, так сказать, не очень корректными приемами обеспечить себе более выгодные, в одностороннем порядке не вполне по-честному отвоеванные позиции для поствирусной эпохи», — отметил Лавров.

Глава МИДа указал, что Россия также оказывает помощь в борьбе с коронавирусом странам ЕС, которые в ней заинтересованы.