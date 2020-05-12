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Лавров заявил об оказании США помощи России в борьбе с коронавирусом

Фото: Christian Petersen / Getty Images
Фото: Christian Petersen / Getty Images

Россия принимает помощь в борьбе с коронавирусом от разных зарубежных стран, в том числе и от США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

«Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать от членов Евросоюза. От Соединенных Штатов уже принимаем поддержку и помощь», — сказала Лавров.

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Министр добавил, что ему бы «не хотелось», чтобы сложившаяся ситуация, когда все страны нуждаются во взаимной помощи, использовалась для «сведения счетов». «Для того, чтобы, так сказать, не очень корректными приемами обеспечить себе более выгодные, в одностороннем порядке не вполне по-честному отвоеванные позиции для поствирусной эпохи», — отметил Лавров.

Глава МИДа указал, что Россия также оказывает помощь в борьбе с коронавирусом странам ЕС, которые в ней заинтересованы.

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7 мая президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил свою помощь, в том числе, в виде поставок медицинского оборудования. По словам американского лидера, Путин согласился с его предложением направить России ИВЛ.

В начале апреля Россия направила в США медицинское оборудование и препараты, необходимые для борьбы с коронавирусом.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, США, Сергей Лавров
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