В Тюменской области произошел пожар в больнице исправительной колонии

Фото: chptmn / VK

В Тюменской области произошел пожар в больнице на территории исправительной колонии № 4. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной системы исполнения наказаний по области.

Кровля отдельно стоящего одноэтажного хозяйственного корпуса больницы вспыхнула около 11 утра по местному времени (около 9 утра мск). Площадь возгорания составила 250 кв. м. Спустя час пожар удалось ликвидировать.

«На момент возникновения пожара в здании никого не было, эвакуация людей не понадобилась. Погибших и пострадавших нет», — уточняется в сообщении. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.

В тушении пожара принимали участие 26 сотрудников МЧС и девять единиц техники.