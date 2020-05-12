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Бизнес попросил разрешить турпоездки между некоторыми регионами России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские туркомпании и владельцы гостиничного бизнеса попросили разрешить с 1 июня поездки между регионами России, где зафиксирован низкий уровень заболевания коронавирусом. Об этом говорится в письме президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева и президента российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадия Ламшина, которое они направили министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, передает ТАСС.

Авторы обращения также предложили ослабить ограничения в сфере выездного туризма. Бизнес просит разрешить взаимные туристические поездки между странами, в которых распространение COVID-19 находится на низком уровне. Перечень таких государств будет расширяться по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.

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Окончательное восстановление выездного и въездного туризма России, по мнению авторов письма, возможно с 1 января 2021 года.

Представители турбизнеса также попросили правительство ввести дополнительные меры поддержки отрасли из-за кризиса, вызванного эпидемией.

До 1 апреля 2021 года предлагается запретить исключение из Единого федерального реестра сведений о туроператорах, которые не могут продлить договор со страховой компанией о финансовом обеспечении. Как объяснили составители обращения, в сложившихся условиях страховщики отказываются заключать договоры с туристическими компаниями.

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Фото: Francois Nel / Getty Images

По этой же причине президент РСТ считает необходимым уменьшить предельный размер фонда персональной ответственности туроператоров с 7 до 3% от общей цены оказанных услуг за предыдущий год. Игнатьев пояснил, что действующий размер фондов вынуждает представителей отрасли ежегодно выводить из оборота сотни миллионов рублей, которыми по закону они могут воспользоваться только при уходе с рынка.

РСТ и РГА также предложили снизить ставку НДС до 5% в 2020 году с последующим увеличением до 10% в 2022 году для гостиниц и иных средств коллективного размещения. Кроме того, представители отрасли просят вместо отсрочки при выплате налогов предоставить туриндустрии налоговые каникулы и освободить от платежей в социальные фонды на период до марта 2021 года.

Ассоциации предлагают властям рассмотреть возможность предоставления субсидий не по факту приема иностранных туристов из целевых стран, а авансом с отчетом в декабре 2020 года — январе 2021 года.

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Фото: Rungroj Yongrit / EPA / ТАСС

В конце марта правительство назвало перечень пострадавших от коронавируса отраслей, которые могут рассчитывать на приоритетную поддержку государства. В список была включена сфера туризма и гостиничного бизнеса.

В начале апреля Ростуризм сообщил, что совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. Под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн сотрудников отрасли.

Теги: коронавирус, туркомпании, Россия
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