Бизнес попросил разрешить турпоездки между некоторыми регионами России

До 1 апреля 2021 года предлагается запретить исключение из Единого федерального реестра сведений о туроператорах, которые не могут продлить договор со страховой компанией о финансовом обеспечении. Как объяснили составители обращения, в сложившихся условиях страховщики отказываются заключать договоры с туристическими компаниями.

По этой же причине президент РСТ считает необходимым уменьшить предельный размер фонда персональной ответственности туроператоров с 7 до 3% от общей цены оказанных услуг за предыдущий год. Игнатьев пояснил, что действующий размер фондов вынуждает представителей отрасли ежегодно выводить из оборота сотни миллионов рублей, которыми по закону они могут воспользоваться только при уходе с рынка.

РСТ и РГА также предложили снизить ставку НДС до 5% в 2020 году с последующим увеличением до 10% в 2022 году для гостиниц и иных средств коллективного размещения. Кроме того, представители отрасли просят вместо отсрочки при выплате налогов предоставить туриндустрии налоговые каникулы и освободить от платежей в социальные фонды на период до марта 2021 года.

Ассоциации предлагают властям рассмотреть возможность предоставления субсидий не по факту приема иностранных туристов из целевых стран, а авансом с отчетом в декабре 2020 года — январе 2021 года.

В конце марта правительство назвало перечень пострадавших от коронавируса отраслей, которые могут рассчитывать на приоритетную поддержку государства. В список была включена сфера туризма и гостиничного бизнеса.

В начале апреля Ростуризм сообщил, что совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. Под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн сотрудников отрасли.