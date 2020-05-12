Бизнес попросил разрешить турпоездки между некоторыми регионами России
Российские туркомпании и владельцы гостиничного бизнеса попросили разрешить с 1 июня поездки между регионами России, где зафиксирован низкий уровень заболевания коронавирусом. Об этом говорится в письме президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева и президента российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадия Ламшина, которое они направили министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, передает ТАСС.
Авторы обращения также предложили ослабить ограничения в сфере выездного туризма. Бизнес просит разрешить взаимные туристические поездки между странами, в которых распространение COVID-19 находится на низком уровне. Перечень таких государств будет расширяться по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.
Окончательное восстановление выездного и въездного туризма России, по мнению авторов письма, возможно с 1 января 2021 года.
Представители турбизнеса также попросили правительство ввести дополнительные меры поддержки отрасли из-за кризиса, вызванного эпидемией.