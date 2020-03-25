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Пандемия коронавируса ,  
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Туроператоры оценили потери от закрытия границ в 37 млрд руб.

К лету с туристического рынка России могут уйти около трети работающих на нем компаний. Совокупные потери турбизнеса в случае продления кризиса до конца лета могут составить 37 млрд руб., подсчитали в АТОР
Фото: Francois Nel / Getty Images

Из-за кризиса, вызванного закрытием границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, с туристического рынка к началу лета «тихо уйдут» около трети туроператоров и турагентств. Об этом заявила 25 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Главный вопрос, который всех интересует, когда все это закончится, сколько времени продлится эта ситуация и будет ли в том или ином виде летний сезон?» — отметила она.

Ломидзе выразила надежду, что завершение кризиса даст турбизнесу воспользоваться отложенным спросом на выездных направлениях. Объем такого спроса, по оценке АТОР, может превысить «даже самые радужные надежды», однако пока не ясно, когда это произойдет.

«По пессимистическим прогнозам, это наступит где-то ближе к сентябрю, по оптимистическому прогнозу — уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях», — пояснила Ломидзе.

Пока же туроператоры занимаются вывозом застрявших за границей туристов, а также отменой ранее приобретенных путевок.

«Количество запросов по аннуляциям туров на сегодняшний день в компаниях перевалило за критический уровень, компании не могут оперативно обрабатывать их все», — отметила Ломидзе. По ее словам, ситуация осложняется тем, что встал весь мировой рынок туризма и зарубежные партнеры российских туроператоров физически не могут вернуть им деньги. В результате последние лишены возможности рассчитаться с клиентами.

Возможные потери российского турбизнеса Ломидзе оценивает в десятки миллиардов рублей. По ее словам, если границы останутся закрытыми до сентября, потери компаний, работающих в сфере выездного туризма, составят около 25 млрд руб., а в сфере въездного туризма — около 12 млрд руб.

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В конце февраля АТОР предупредила об угрозе коллапса на туристическом рынке, который может создать «угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий».

«Совокупный объем сотрудников туристических компаний, которые могут быть раздавлены между этими жерновами, превышает 5–7 млн человек. Это люди, которые потенциально могут остаться без работы», — объяснила суть угрозы Ломидзе. По ее мнению, к концу летнего сезона российский рынок может недосчитаться около 30% работающих в регионах маленьких и средних туркомпаний.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Майя Ломидзе, АТОР, туризм, коронавирус, пандемия
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