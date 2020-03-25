Туроператоры оценили потери от закрытия границ в 37 млрд руб.

К лету с туристического рынка России могут уйти около трети работающих на нем компаний. Совокупные потери турбизнеса в случае продления кризиса до конца лета могут составить 37 млрд руб., подсчитали в АТОР

Фото: Francois Nel / Getty Images

Из-за кризиса, вызванного закрытием границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, с туристического рынка к началу лета «тихо уйдут» около трети туроператоров и турагентств. Об этом заявила 25 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Главный вопрос, который всех интересует, когда все это закончится, сколько времени продлится эта ситуация и будет ли в том или ином виде летний сезон?» — отметила она.

Ломидзе выразила надежду, что завершение кризиса даст турбизнесу воспользоваться отложенным спросом на выездных направлениях. Объем такого спроса, по оценке АТОР, может превысить «даже самые радужные надежды», однако пока не ясно, когда это произойдет.

«По пессимистическим прогнозам, это наступит где-то ближе к сентябрю, по оптимистическому прогнозу — уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях», — пояснила Ломидзе.

Пока же туроператоры занимаются вывозом застрявших за границей туристов, а также отменой ранее приобретенных путевок.