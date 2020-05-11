Сенаторы оценили слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Павел Климкин (Фото: Emmanuele Contini / Zuma / Global Look Press)

Члены Совета Федерации ответили на слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина об отсутствии у России права на празднование Дня Победы над нацизмом. Об этом украинский политик ранее заявил в интервью телеканалу «Эспрессо-ТВ».

«Родители Климкина живут в России в Пензенской области, не знаю, читают ли они то, что он говорит. В Великой Отечественной войне победил многонациональный советский народ — русские, белорусы, грузины, украинцы, молдаване, казахи, узбеки и даже прибалтийские народы, где есть национальные герои, которые защищали общую свободу и независимость. В условиях, когда прошли война и события восстановления, национальные республики получили очень много за счет России. У Украины были колоссальные преференции за счет территорий и поддержки. Мы эту победу считали общей», — рассказал в беседе с РБК член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, такие деятели, как Климкин, «не помнящие своего родства и истории», развязали войну на территории Украины. «Когда граждане, несогласные с фашизмом и национализмом, стали защищать свои семьи, Россия начала морально, политически, финансово помогать людям, живущим на юго-востоке Украины. Они считают, что мы участвуем в этой войне, потому что мы не даем возможность, оказывая поддержку русским людям, совершить геноцид над своим же народом», — заявил сенатор. Клинцевич добавил, что в отношении Климкина необходимо возбудить уголовное дело в связи со многими высказываниями, «которые говорят о разжигании национальной ненависти и поощрении террористов».

Как заявил в разговоре с РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Россия прежде других имеет право являться наследником Победы.