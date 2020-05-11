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Сенаторы оценили слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Павел Климкин
Павел Климкин (Фото: Emmanuele Contini / Zuma / Global Look Press)

Члены Совета Федерации ответили на слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина об отсутствии у России права на празднование Дня Победы над нацизмом. Об этом украинский политик ранее заявил в интервью телеканалу «Эспрессо-ТВ».

«Родители Климкина живут в России в Пензенской области, не знаю, читают ли они то, что он говорит. В Великой Отечественной войне победил многонациональный советский народ — русские, белорусы, грузины, украинцы, молдаване, казахи, узбеки и даже прибалтийские народы, где есть национальные герои, которые защищали общую свободу и независимость. В условиях, когда прошли война и события восстановления, национальные республики получили очень много за счет России. У Украины были колоссальные преференции за счет территорий и поддержки. Мы эту победу считали общей», — рассказал в беседе с РБК член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, такие деятели, как Климкин, «не помнящие своего родства и истории», развязали войну на территории Украины. «Когда граждане, несогласные с фашизмом и национализмом, стали защищать свои семьи, Россия начала морально, политически, финансово помогать людям, живущим на юго-востоке Украины. Они считают, что мы участвуем в этой войне, потому что мы не даем возможность, оказывая поддержку русским людям, совершить геноцид над своим же народом», — заявил сенатор. Клинцевич добавил, что в отношении Климкина необходимо возбудить уголовное дело в связи со многими высказываниями, «которые говорят о разжигании национальной ненависти и поощрении террористов».

Климкин заявил об отсутствии у России права на празднование Дня Победы
Политика

Как заявил в разговоре с РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Россия прежде других имеет право являться наследником Победы.

«Потому что во Вторую мировую войну Россия защищала не только себя, но и другие народы — практически всю Европу, а по большой части и весь мир, так как без участия России Гитлер имел большие шансы на порабощение Европы, стран Африки и Ближнего Востока», — пояснил он.

«Сегодня Россия защищает другие страны, надо вспомнить Абхазию и Осетию, российских соотечественников в Луганской и Донецкой республиках, а также такую страну, как Сирия», — добавил Цеков. По его мнению, Климкин не имеет права говорить о наследии Победы, так как находится «на службе у украинских нацистов и стороне тех, кто воевал вместе с Гитлером в годы Великой Отечественной войны».

Накануне экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России нет «морального права» праздновать День Победы. Он отметил, что Москва использует этот день для того, чтобы «мобилизовать и раскручивать на новые войны», а также призвал украинцев быть бдительным и «не поддаваться на московские провокации с историей».

Теги: День Победы, Украина, сенаторы, новости РБК
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