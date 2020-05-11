Климкин заявил об отсутствии у России права на празднование Дня Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у России нет права на то, чтобы отмечать День Победы над нацизмом. Об этом экс-дипломат заявил в интервью телеканалу украинскому телеканалу «Эспрессо-ТВ».

«Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права праздновать этот праздник. А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютную новую модель», — пояснил Климкин.

Климкин добавил, что исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе «никогда снова». Он призвал украинцев быть бдительным, чтобы «не поддаваться на московские провокации с историей».

«Мы не вестись на российские попытки нас разъединять. Есть просто понимать все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно на стороне которых империй они боролись — просто такова была история, и в нашей истории было много сложных моментов — они реально отдали свои жизни за Украину», — отметил бывший министр.

По словам Климкина, в данном историческом споре необходимо поставить точку. «Если хотите, вести эту историческую войну, а это также война с Россией. И эту войну нужно выиграть», — заключил Климкин.

На Украине не отмечают День Победы 9 мая после того, как в 2015 году власти страны изменили название праздники и убрали о нем упоминание о Великой Отечественной войне. С тех пор страна отмечает День памяти и примирения — 8 мая, и День победы над нацизмом — 9 мая.

8 мая президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, за исключением президентов Украины и Грузии. Однако российский президент поздравил «народ» Грузии и Украины, заявили в сообщили в пресс-службе Кремля.