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Как отметили 75-й День Победы в Европе. Фоторепортаж

День Победы в Европе (Victory in Europe Day) отмечается 8 мая, в день капитуляции Германии (в СССР это была ночь на 9 мая). В этом году массовые мероприятия в честь 75-й годовщины победы провести не удалось из-за пандемии коронавируса COVID-19. Как в Европе и США отметили этот день — в фоторепортаже РБК
Фото: Molly Darlington / Reuters
Фото: Molly Darlington / Reuters

Театральный режиссер Мэтт Бейкер (на первом плане) и местные жители поют в честь Дня Победы в Европе. Честер, Великобритания

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель, председатель немецкого парламента Вольфганг Шойбле, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке и глава Конституционного суда Андреас Восскюле (слева направо) на церемонии возложения венков в мемориале Нойе Вахе в Берлине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Люди гуляют у Советского военного мемориала в Трептов-парке в Берлине

Фото: John Sibley / Reuters
Фото: John Sibley / Reuters

Люди аплодируют ветерану рядом с военным мемориалом в Лондоне, Великобритания

Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters
Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский (на первом плане) посетил мемориал в поселке Меловое на границе с Россией. С 2015 года 8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения

Фото: Tom Brenner / Reuters
Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией приветствуют ветеранов Второй мировой войны у мемориала в Вашингтоне

Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Пара танцует у своего дома в Кейпеле, Великобритания

Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Мужчина у могил советских солдат на Ольшанском кладбище в Праге, Чехия

Фото: Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Вид со стороны здания Конной гвардии на исполнение фигуры пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании «Красные стрелы». Лондон, Великобритания

Теги: мультимедиа, День Победы, Европа, коронавирус
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