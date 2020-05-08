Как отметили 75-й День Победы в Европе. Фоторепортаж
Театральный режиссер Мэтт Бейкер (на первом плане) и местные жители поют в честь Дня Победы в Европе. Честер, Великобритания
Канцлер Германии Ангела Меркель, председатель немецкого парламента Вольфганг Шойбле, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке и глава Конституционного суда Андреас Восскюле (слева направо) на церемонии возложения венков в мемориале Нойе Вахе в Берлине
Люди гуляют у Советского военного мемориала в Трептов-парке в Берлине
Люди аплодируют ветерану рядом с военным мемориалом в Лондоне, Великобритания
Президент Украины Владимир Зеленский (на первом плане) посетил мемориал в поселке Меловое на границе с Россией. С 2015 года 8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения
Президент США Дональд Трамп с женой Меланией приветствуют ветеранов Второй мировой войны у мемориала в Вашингтоне
Пара танцует у своего дома в Кейпеле, Великобритания
Мужчина у могил советских солдат на Ольшанском кладбище в Праге, Чехия
Вид со стороны здания Конной гвардии на исполнение фигуры пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании «Красные стрелы». Лондон, Великобритания