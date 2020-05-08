Как отметили 75-й День Победы в Европе. Фоторепортаж

День Победы в Европе (Victory in Europe Day) отмечается 8 мая, в день капитуляции Германии (в СССР это была ночь на 9 мая). В этом году массовые мероприятия в честь 75-й годовщины победы провести не удалось из-за пандемии коронавируса COVID-19. Как в Европе и США отметили этот день — в фоторепортаже РБК