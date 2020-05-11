В Москве от коронавируса вылечились еще более 4 тыс. человек

Фото: АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса вылечились еще 4032 человека, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба города по борьбе с инфекцией.

Это рекордное число выздоровевших в Москве за сутки. Предыдущий рекорд был поставлен 9 мая, когда от коронавируса вылечились 2520 человек. Всего количество выздоровевших увеличилось в столице до 17822, сообщила вице-мэр.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки заразились 6169 человек. Общее число заболевших достигло 115 909. Скончались 1124 заболевших.

Ранее власти столицы продлили режим самоизоляции до 31 мая. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, отменять ограничительные мер в городе еще рано. Кроме того, с 12 мая все жители Москвы будут обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах.

