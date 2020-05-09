В Москве за сутки выздоровело рекордное число зараженных коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией — 2520 человек. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает московский оперативный штаб.

«Выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее, — это рекордное количество, 2520 человек», — сказала Ракова. Она отметила, что общее число вылечившихся в столице выросло до 12 779 человек.

Накануне Ракова сообщила о выздоровлении в Москве еще 1032 пациентов за сутки.

За последние сутки в столице нашли 5667 новых зараженных коронавирусом. Общее число заболевших в Москве составило 104 189 человек. Умерли, по информации федерального оперативного штаба, 1010 зараженных.