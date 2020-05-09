В России провели более 5 млн тестов на коронавирус

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В России по состоянию на 9 мая провели более 5,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Из них за последние сутки было выполнено 234,4 тыс. тестов, уточняется в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 9 мая под медицинским наблюдением в стране остаются 242,9 тыс. человек, а за весь период распространения эпидемии под наблюдением врачей были 879,9 тыс.

По данным оперативного штаба на 8 мая, общее число зараженных COVID-19 в России превысило 187,8 тыс., умерли 1723 человека.

Заммэра столицы Анастасия Ракова ранее сообщила, что в Москве используют новый метод тестирования на коронавирус. По ее словам, будет проводиться иммуноферментный анализ на основе крови из вены, который позволит выявить уже переболевших COVID-19. Новый метод будет широко внедрен со следующей недели.