В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».
«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови, — сказала она.
По словам Раковой, новый метод будет широко внедрен со следующей недели, и он позволит выявить не только заразившихся, которые находятся в острой стадии заболевания, но и уже переболевших коронавирусом.
Такой способ тестирования власти сначала предложат предприятиям, однако позднее планируют внедрить его на основе государственно-частного партнерства, указала заммэра. «Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — добавила она.