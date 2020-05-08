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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены

Новый метод сначала предложат предприятиям, которым разрешили вернуться к работе с 12 мая. Забор крови оплатят работодатели, а само тестирование будет проводиться за счет городских средств, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 1».

«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови, — сказала она.

По словам Раковой, новый метод будет широко внедрен со следующей недели, и он позволит выявить не только заразившихся, которые находятся в острой стадии заболевания, но и уже переболевших коронавирусом.

Такой способ тестирования власти сначала предложат предприятиям, однако позднее планируют внедрить его на основе государственно-частного партнерства, указала заммэра. «Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — добавила она.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве с 12 мая возобновят работу предприятия промышленности и объекты строительства. Для них власти ввели особые требования. Так, до конца мая все предприятия и индивидуальные предприниматели, которым разрешили продолжить работу в ходе эпидемии коронавируса, должны протестировать на заболевание не менее 10% персонала. Затем каждые 15 дней предприятия должны проверять в сертифицированных лабораториях не меньше чем каждого десятого сотрудника.

Также с 12 мая сотрудники должны носить на рабочих местах и территории предприятия защитные маски и перчатки. Не реже чем раз в четыре часа у работников должны измерять температуру, а там, где нельзя обеспечить между людьми дистанцию 1,5 м, предписано установить разделительные перегородки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, тестирование, Москва
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