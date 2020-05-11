В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, в Новосибирской области с начала эпидемии выявили 1171 случай заражения. Из них 72 человека — дети. 1314 заболевших выздоровели, 15 скончались.

В стационары Новосибирска с установленным диагнозом и подозрением на коронавирус госпитализировано 1422 взрослых и 88 детей. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 55 человек, из них 16 пациентов — на искусственной вентиляции легких.

По данным на вечер 10 апреля, в России количество случаев заражения COVID-19 превысило 200 тыс. Всего в стране умерли более 1,9 тыс. заболевших коронавирусом. Больше всего инфицированных приходится на Москву, где число выявленных случаев заболевания превысило 109 тыс., и 1124 человек умерли.