В Москве за сутки выявили 5,5 тыс. новых зараженных коронавирусом

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В Москве за сутки подтвердили 5551 случай заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Число выявленных случаев заболевания превысило 109 тыс., 1068 человек умерли. Лечение продолжают свыше 94,8 тыс. пациентов.

В Подмосковье за сутки обнаружили 1133 новых зараженных, а общее число заболевших в регионе составило более 20,5 тыс. В Московской области с начала распространения вируса скончались 195 человек.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в столице выздоровели более 1 тыс. пациентов с коронавирусом. Всего количество вылечившихся превысило 13,7 тыс.