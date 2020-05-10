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В Москве за сутки выявили 5,5 тыс. новых зараженных коронавирусом

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Москве за сутки подтвердили 5551 случай заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Число выявленных случаев заболевания превысило 109 тыс., 1068 человек умерли. Лечение продолжают свыше 94,8 тыс. пациентов.

В Подмосковье за сутки обнаружили 1133 новых зараженных, а общее число заболевших в регионе составило более 20,5 тыс. В Московской области с начала распространения вируса скончались 195 человек.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в столице выздоровели более 1 тыс. пациентов с коронавирусом. Всего количество вылечившихся превысило 13,7 тыс.

Ранее в мае мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что, по данным скрининговых исследований, число заболевших в Москве составляет 2–2,5% от всего населения, то есть реальное число заразившихся достигло около 300 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус
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