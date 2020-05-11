В Сочи из больницы сбежала зараженная коронавирусом пациентка

Больная коронавирусом пациентка инфекционной больницы № 2 города Сочи сбежала из медучреждения. В настоящее время ее разыскивает полиция, так как женщина представляет угрозу здоровью окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального оперативного штаба.

«В ночь с 8 на 9 мая она [пациентка] сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы», — сообщили в оперштабе.

Речь идет о 28-летней женщине, которая 25 апреля прибыла в Сочи из Москвы, после чего ее поместили в обсерватор. После проведенных 5 мая тестов на коронавирус у девушки подтвердился диагноз. Впоследствии девушку поместили на лечение в медучреждение в Сочи. Состояние пациентки оценивалось как удовлетворительное, клинически заболевание не проявлялось.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в Краснодарском крае выявили 1229 случаев заражений коронавирусом. Умерли 22 человека.

В середине апреля из больницы города Шахты Ростовской области сбежал пациент с предварительно диагностированным у него коронавирусом.