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Пандемия коронавируса ,  
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В Сочи из больницы сбежала зараженная коронавирусом пациентка

Больная коронавирусом пациентка инфекционной больницы № 2 города Сочи сбежала из медучреждения. В настоящее время ее разыскивает полиция, так как женщина представляет угрозу здоровью окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального оперативного штаба.

«В ночь с 8 на 9 мая она [пациентка] сбежала из лечебного заведения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы», — сообщили в оперштабе.

Речь идет о 28-летней женщине, которая 25 апреля прибыла в Сочи из Москвы, после чего ее поместили в обсерватор. После проведенных 5 мая тестов на коронавирус у девушки подтвердился диагноз. Впоследствии девушку поместили на лечение в медучреждение в Сочи. Состояние пациентки оценивалось как удовлетворительное, клинически заболевание не проявлялось.

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Республиканская клиническая больница им.&nbsp;Г.Г. Куватова в Уфе

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в Краснодарском крае выявили 1229 случаев заражений коронавирусом. Умерли 22 человека. 

В середине апреля из больницы города Шахты Ростовской области сбежал пациент с предварительно диагностированным у него коронавирусом.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сочи, коронавирус, больница, пациент, побег
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