Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая

Число зараженных в мире превысило 4 млн человек, в России — 200 тыс. Главные новости — в обзоре РБК

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 10 мая превысило 200 тыс., за сутки оно выросло на 11 012 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1915 человек (88 — за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

На севере Москвы произошел пожар в ГКБ № 50, где лежат пациенты с коронавирусом. Погиб один пациент. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами масочного режима, который вводят российские регионы. По его словам, нарушение новых правил «может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии».

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный штаб. Общее количество жертв в городе выросло до 1068 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4 млн человек, более 279 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,3 млн человек. Испания находится на втором месте (223 тыс.), Италия — на третьем (218 тыс.), Великобритания — на четвертом (216 тыс.), Россия занимает пятую строчку (198,6 тыс.).

Французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране из-за пандемии коронавируса.

В самолеты Air France будут пускать пассажиров с температурой не выше 38 градусов. Людям с лихорадкой могут отказать в посадке, дату вылета им изменят на более позднюю без дополнительных сборов.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи ушел на «модифицированный карантин» после контакта с сотрудником Белого дома, у которого подтвердился коронавирус.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на глобальный саммит по вопросу о вакцине против коронавируса, который состоится в виртуальном формате в июне.

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