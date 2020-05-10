Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 10 мая превысило 200 тыс., за сутки оно выросло на 11 012 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1915 человек (88 — за сутки).
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На севере Москвы произошел пожар в ГКБ № 50, где лежат пациенты с коронавирусом. Погиб один пациент. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами масочного режима, который вводят российские регионы. По его словам, нарушение новых правил «может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии».
- В Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный штаб. Общее количество жертв в городе выросло до 1068 человек.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 9 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,855 млн человек, 265 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4 млн человек, более 279 тыс. скончались.
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,3 млн человек. Испания находится на втором месте (223 тыс.), Италия — на третьем (218 тыс.), Великобритания — на четвертом (216 тыс.), Россия занимает пятую строчку (198,6 тыс.).
- Французский парламент окончательно утвердил законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране из-за пандемии коронавируса.
- В самолеты Air France будут пускать пассажиров с температурой не выше 38 градусов. Людям с лихорадкой могут отказать в посадке, дату вылета им изменят на более позднюю без дополнительных сборов.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи ушел на «модифицированный карантин» после контакта с сотрудником Белого дома, у которого подтвердился коронавирус.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на глобальный саммит по вопросу о вакцине против коронавируса, который состоится в виртуальном формате в июне.
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