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Пандемия коронавируса ,  
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Представитель вице-президента США опроверг данные СМИ о его самоизоляции

Вице-президент США Майкл Пенс не уходил на режим самоизоляции после заражения коронавирусом его пресс-секретаря Кэти Миллер. Об этом сообщил официальный представитель вице-президента Девин О’Мэлли, передает CNN.

«Вице-президент Пенс продолжит следовать советам медицинской службы Белого дома и не находится на карантине. Кроме того, вице-президент Пенс планирует присутствовать завтра [в понедельник] в Белом доме», — заявил представитель Пенса.

По словам О’Мэлли, вице-президент США ежедневно проходит обследование на выявление нового коронавируса, которое показало отрицательный результат.

О том, что Пенс ушел на самоизоляцию, накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кэти Миллер — супруга Стивена Миллера, советника президента США Дональда Трампа. Она заразилась коронавирусом 9 мая. Как сообщил Трамп, Миллер с ним не контактировала, однако находилась в контакте с Пенсом.

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В конце апреля во время посещения клиники в штате Миннесота Майк Пенс отказался надевать медицинскую маску, чтобы не заразиться коронавирусом. Присутствующие рядом журналисты тогда поинтересовались у Пенса, почему он не воспользовался маской, в отличие от сопровождавших его официальных лиц. На что вице-президент США ответил, что он не болен коронавирусом и подтвердил, что он регулярно сдает тесты на коронавирус. 

10 мая после контакта с сотрудником Белого дома, у которого подтвердился коронавирус, на самоизоляцию ушли три члена рабочей группы, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом. В числе заболевших — глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили более  1,3 млн случаев заражения коронавирусом. Еще свыше 79 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: сша, Майк Пенс, коронавирус, самоизоляция
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