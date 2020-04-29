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Пандемия коронавируса ,  
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Вице-президент США не стал надевать маску во время посещения клиники

Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота проигнорировал рекомендацию надеть на лицо тканевую маску для защиты от возможного заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Washington Post.

Присутствующие рядом журналисты поинтересовались у Пенса, почему он не воспользовался маской, в отличие от сопровождавших его официальных лиц. На что вице-президент США ответил, что он не болен коронавирусом.

«Как вице-президент США я регулярно прохожу проверки на коронавирус, все окружающие меня люди делают то же самое. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, выступив с рекомендациями относительно масок, признали, что потенциальные носители коронавируса могут таким способом предотвратить передачу вируса другим людям», — приводит издание слова Пенса.

Он отметил, что счел посещение клиники удачной возможностью посмотреть сотрудникам медучреждения в глаза и поблагодарить их.

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В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что он не намерен носить медицинскую маску для защиты от коронавируса так как это не соответствует его статусу американского лидера.

Тогда же Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали американцам носить для защиты от коронавируса тканевые немедицинские маски. Как отмечал Трамп, эта рекомендация носит добровольный характер. Американский президент говорил о том, что медицинские маски должны использоваться медиками, которые усердно работают с инфицированными пациентами.

Кроме того, журналистов Белого дома обязали сдавать экспресс-тесты перед посещением брифингов американского президента.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США число жертв от коронавируса превысило 58 тыс. человек. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1 млн случаев заражения COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: сша, Майкл Пенс, клиника, маска
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