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Пандемия коронавируса ,  
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Три директора в Минздраве США ушли в изоляцию на фоне вируса в Белом доме

Энтони Фаучи (слева), Роберт Редфилд (второй справа) и участники группы Белого дома по борьбе с коронавирусом
Энтони Фаучи (слева), Роберт Редфилд (второй справа) и участники группы Белого дома по борьбе с коронавирусом (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи ушел на «модифицированный карантин» после контакта с сотрудником Белого дома, у которого подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил телеканалу CNN.

Фаучи отметил, что речь идет о контакте «с низким риском заражения». CNN поясняет, что вирусолог не находился в непосредственной близости от зараженного с тех пор, как стало известно о положительном тесте этого человека на COVID-19.

В рамках «модифицированного карантина» он собирается работать из дома и носить маску в течение 14 дней. При этом Фаучи может посетить рабочее место в Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний, поскольку, по его словам, кроме него там никого нет. Если его вызовут в Белый дом или Сенат, вирусолог пойдет, приняв все меры предосторожности, отмечает CNN.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Однако Фаучи не будет уходить в полную изоляцию, как комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Стивен Хан. Представитель ведомства подтвердил телеканалу, что тот контактировал с человеком с подтвержденным коронавирусом. Двухнедельную самоизоляцию также будет соблюдать директор Центра по контролю и профилактике США (CDC) Роберт Редфилд, который взаимодействовал с сотрудником Белого дома с подтвержденным COVID-19, сообщил телеканалу представитель организации

Пресс-секретарь вице-президента США заразилась коронавирусом
Общество

CNN указывает, что имя зараженного из Белого дома, с которым контактировали высокопоставленные сотрудники Минздрава, не раскрывается. Однако 9 мая стало известно, что коронавирус подтвердился у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер.

Материал дополняется

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, коронавирус
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