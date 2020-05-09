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Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Тихоокеанского флота. Информацию подтверждает "Комсомольская правда".

«Пролет отменен из-за непогоды», — сказал собеседник "РИА Новости".

По его словам, сначала его передвинули на два часа — на 13:00 по местному времени (06:00 мск). Первоначально планировалось, что он пройдет в 11:00 (04:00 мск). Пилоты ждали улучшения погоды.

Синоптики сообщили о сложных для авиации метеоусловиях 9 мая
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Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

«РИА Новости» сообщает, что во Владивостоке туман. Об этом же пишет «Комсомольская правда». По данным Гидрометцентра России, днем в городе будет облачно, но без осадков.

В авиапараде должны были участвовать авиация Тихоокеанского флота, Военно-воздушных сил (ВВС) России и ПВО Восточного военного округа. Всего в параде должен был пролететь 21 самолет и вертолет.

Власти России отменили в текущем году наземную часть парада и шествие «Бессмертного полка» из-за ситуации с коронавирусом. В День Победы 9 мая пройдет только воздушный парад. По данным Минобороны, около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 российскими городами.

Теги: Владивосток, авиапарад, Победа
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