Во Владивостоке отменили авиапарад в честь 75-летия Победы

Во Владивостоке отменили авиапарад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель Тихоокеанского флота. Информацию подтверждает "Комсомольская правда".

«Пролет отменен из-за непогоды», — сказал собеседник "РИА Новости".

По его словам, сначала его передвинули на два часа — на 13:00 по местному времени (06:00 мск). Первоначально планировалось, что он пройдет в 11:00 (04:00 мск). Пилоты ждали улучшения погоды.

«РИА Новости» сообщает, что во Владивостоке туман. Об этом же пишет «Комсомольская правда». По данным Гидрометцентра России, днем в городе будет облачно, но без осадков.