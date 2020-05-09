Во Владикавказе и Грозном отменили авиапролеты из-за дождя

Грозный (Фото: Reuters)

Воздушную часть парада в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили из-за плохой погоды во Владикавказе и Грозном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.



Отмечается, что пролеты авиации отменили из-за дождя.

Ранее авиапарад из-за непогоды отменили во Владивостоке. Изначально мероприятие перенесли на два часа — на 13:00 по местному времени (6:00 мск). Планировалось, что авиапролет состоится в 11:00 (4:00 мск). В авиапараде должна была участвовать авиация Тихоокеанского флота, Военно-воздушных сил (ВВС) России и ПВО Восточного военного округа. Всего в параде должен был пролететь 21 самолет и вертолет.

В текущем году власти отменили наземную часть парада и шествие «Бессмертного полка». В параде Победы 9 мая состоится только авиапарад и праздничные салюты. Воздушная часть парада Победы пройдет в 32 городах России.

Как сообщили в Минобороны, 9 мая над 47 городами России пролетят почти 600 самолетов и вертолетов.