Путин примет участие в смотре марша караулов президентского полка

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов президентского полка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка. Президент выступит перед полком», — сказал Песков.

Ранее президент России прибыл в Александровский сад, где он возложил букет к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля и обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что это самый главный и дорогой праздник, и пообещал отметить его «достойно», с главным парадом на Красной площади и маршем «Бессмертного полка».

Из-за угрозы коронавируса 16 апреля президент приостановил подготовку ко всем праздничным мероприятиям в Москве и регионах. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков отмечал, что новая дата традиционного парада будет определена с учетом динамики коронавируса, и пока неизвестно, как она будет сочетаться с графиками других глав государств и правительств.