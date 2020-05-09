Путин поздравил народ и лидера Киргизии с победой

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков (Фото: president.kg)

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и народ республики с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на сайте президента Киргизии.

«Народы России и Кыргызстана свято чтут память тех, кто доблестно сражался с немецко-фашистскими захватчиками, отстоял мир на земле для будущих поколений», — говорится в поздравлении. Путин пожелал, чтобы «традиции дружбы и взаимовыручки» и дальше служили надежной основой для развития кыргызско-российских партнерских отношений.

Президент России отметил, что союз России и Киргизии поможет им сообща противостоять современным вызовам, в том числе пандемии коронавируса.

Ранее Путин поздравил с 75-летием победы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель. Кроме того, лидер России выступил по случаю юбилейной даты с обращением к народу Австрии по местному телевидению.